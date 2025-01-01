Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 2
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2: Der gebürtige Engländer Neil sucht nach seiner leiblichen Mutter Olga

45 Min.Ab 12

Der gebürtige Engländer Neil erfährt als Siebenjähriger, dass er und seine Schwester adoptiert wurden. Seine leibliche Mutter hieß Olga Bonsignori und war bei seiner Geburt noch sehr jung. Neil beginnt, seine Mutter zu suchen - doch er scheitert. Nun hofft er, dass Julia etwas über die Geschichte und den Verbleib von Olga herausfindet, die, wenn sie noch am Leben ist, hochbetagt sein muss.

