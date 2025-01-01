Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Sabrina sucht ihre Halbschwester und bittet Julia um Hilfe

SAT.1Staffel 7Folge 12
Sabrina sucht ihre Halbschwester und bittet Julia um Hilfe

Sabrina sucht ihre Halbschwester und bittet Julia um HilfeJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 12: Sabrina sucht ihre Halbschwester und bittet Julia um Hilfe

45 Min.Ab 12

Im Kindesalter macht Sabrina eine folgenschwere Entdeckung: Bei ihrer Großmutter findet sie ein Foto, auf dem sie als kleines Mädchen mit einem Säugling im Arm zu sehen ist. Ihre Oma gesteht ihr daraufhin, dass es sich dabei um ihre kleine Halbschwester namens Tamara handelt, die kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Seit diesem Tag ist Sabrina erfolglos auf der der Suche nach ihr. Ob Julia ihr weiterhelfen kann?

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen