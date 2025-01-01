Sabrina sucht ihre Halbschwester und bittet Julia um HilfeJetzt kostenlos streamen
Im Kindesalter macht Sabrina eine folgenschwere Entdeckung: Bei ihrer Großmutter findet sie ein Foto, auf dem sie als kleines Mädchen mit einem Säugling im Arm zu sehen ist. Ihre Oma gesteht ihr daraufhin, dass es sich dabei um ihre kleine Halbschwester namens Tamara handelt, die kurz nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Seit diesem Tag ist Sabrina erfolglos auf der der Suche nach ihr. Ob Julia ihr weiterhelfen kann?
