Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Sharron sucht ihren Vater - einziger Anhaltspunkt ist ein altes KfZ-Kennzeichen

SAT.1Staffel 7Folge 6
Sharron sucht ihren Vater - einziger Anhaltspunkt ist ein altes KfZ-Kennzeichen

Sharron sucht ihren Vater - einziger Anhaltspunkt ist ein altes KfZ-KennzeichenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6: Sharron sucht ihren Vater - einziger Anhaltspunkt ist ein altes KfZ-Kennzeichen

45 Min.Ab 12

Sharron wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich ihren Vater Gregory kennenzulernen. Dieser war US-Soldat und musste, als Sharron drei Jahre alt war, in die USA zurückkehren. Ihre Mutter Nada folgte ihm, reiste aber kurze Zeit später mit Sharron wieder nach Deutschland zurück. Bald kam Sharron ins Heim und in eine Pflegefamilie, da es zu Hause Schwierigkeiten gab. Nun macht sich Julia auf die Suche nach Gregory. Ihr einziger Anhaltspunkt: ein altes KfZ-Kennzeichen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen