Folge 9: Ist Ursulas Sohn Frank einem Verbrechen zum Opfer gefallen?
45 Min.Ab 12
Ursulas Sohn Frank verschwand 1984 spurlos. Damals 19 Jahre alt, wurde er von einer Frau in einem schwarzen Auto abgeholt, um zu seiner neuen Arbeitsstelle gebracht zu werden. Danach verliert sich jede Spur. Seither lebt Ursula mit der Ungewissheit: Ist ihrem Frank etwas zugestoßen, oder ist er aus irgendwelchen Gründen untergetaucht? Julia startet ihre Suche im Ruhrgebiet und findet einen Hinweis, der nach Holland führt.
