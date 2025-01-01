Der gebürtige Engländer Neil sucht nach seiner leiblichen Mutter OlgaJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Der gebürtige Engländer Neil sucht nach seiner leiblichen Mutter Olga
45 Min.Ab 12
Der gebürtige Engländer Neil erfährt als Siebenjähriger, dass er und seine Schwester adoptiert wurden. Seine leibliche Mutter hieß Olga Bonsignori und war bei seiner Geburt noch sehr jung. Neil beginnt, seine Mutter zu suchen - doch er scheitert. Nun hofft er, dass Julia etwas über die Geschichte und den Verbleib von Olga herausfindet, die, wenn sie noch am Leben ist, hochbetagt sein muss.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH