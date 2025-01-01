Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Lydia: Nach Sorgerechtsstreit erfährt sie die Wahrheit über ihren Vater

SAT.1Staffel 7Folge 1
Lydia: Nach Sorgerechtsstreit erfährt sie die Wahrheit über ihren Vater

Folge 1: Lydia: Nach Sorgerechtsstreit erfährt sie die Wahrheit über ihren Vater

45 Min.Ab 12

Lydia erfuhr als Kind, wer ihr leiblicher Vater ist: ein US-Soldat namens Mark Samples, der noch vor ihrer Geburt in ein anderes Land berufen wurde. Inzwischen ist Lydia selbst Mutter und möchte umso mehr wissen, wer ihr Vater ist. Sie hofft, dass Julia ihr helfen kann. Da sie nur spärliche Hinweise auf den Verbleib von Mark hat, führt ihre Suche sie quer durch die Vereinigten Staaten.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen