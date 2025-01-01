Julia ist auf der Suche nach Elviras VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: Julia ist auf der Suche nach Elviras Vater
46 Min.Ab 12
Noch vor ihrer Geburt haben sich Elviras (49) Eltern getrennt, ihr Vater Ernesto kehrte zurück nach Brasilien. Zeitlebens fehlte Elvira der Vater, denn auch der neue Partner ihrer Mutter konnte diese Rolle nicht ausfüllen. Julia macht sich auf die Suche und startet in Brasilien. Doch dann sieht es so aus, als ob Ernesto und Elvira gar nicht so weit auseinander wohnen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH