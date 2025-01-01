Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1Staffel 7Folge 8
Folge 8: Julia ist auf der Suche nach Elviras Vater

46 Min.Ab 12

Noch vor ihrer Geburt haben sich Elviras (49) Eltern getrennt, ihr Vater Ernesto kehrte zurück nach Brasilien. Zeitlebens fehlte Elvira der Vater, denn auch der neue Partner ihrer Mutter konnte diese Rolle nicht ausfüllen. Julia macht sich auf die Suche und startet in Brasilien. Doch dann sieht es so aus, als ob Ernesto und Elvira gar nicht so weit auseinander wohnen.

SAT.1
