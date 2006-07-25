Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 175
43 Min.Folge vom 25.07.2006Ab 6
Julia stellt Frederik vor eine Entscheidung, die ihre gemeinsame Zukunft besiegeln könnte. Lillys Beziehung zu Tim wird durch den Prüfungsstress stark in Mitleidenschaft gezogen. Als Julia einen neuen Hinweis bekommt, muss sie sich entscheiden: Kann sie ihr Versprechen gegenüber Frederik halten? Patrizia muss fassungslos mit ansehen, wie Niko von Katy ein eindeutiges Angebot bekommt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises