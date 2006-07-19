Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 172

TelenovelaStaffel 12Folge 7vom 19.07.2006
Folge 172

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 172

43 Min.Folge vom 19.07.2006Ab 6

Frederik traut der neuen Verwandtschaft nicht, doch Julia kann ihn beruhigen. Kolja macht sich große Sorgen um Charlotte. Als Daniel der Mut verlässt, ist Julia bereit, alles zu tun, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Der neue Hausgast liefert ihr die entscheidende Idee. Silke und Andreas bekommen noch einmal unliebsamen Besuch. Frederik wird Zeuge, als Julia bei der Polizei eine schockierende Aussage macht.

