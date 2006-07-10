Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 168

TelenovelaStaffel 12Folge 3vom 10.07.2006
Folge 168

Julia - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 168

43 Min.Folge vom 10.07.2006Ab 6

Julia gelingt es nicht, Frederik zu beruhigen. Im Gefängnis hat es einen Vorfall gegeben, und Daniel liegt auf der Krankenstation. Lilly ist ihre Beziehung wichtiger als die Abschlussprüfung, doch dies hat Konsequenzen. Silke erlebt eine Überraschung am Morgen. Julia versucht Daniel weiterhin Mut zuzusprechen. Annabelle wird von ihrem Gewissen geplagt und macht sich an Maries Krankenbett Luft. Doch dabei ist sie nicht alleine.

