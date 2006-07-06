Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 167
42 Min.Folge vom 06.07.2006Ab 6
Durch ihre naiven Aussagen der Presse gegenüber gerät Silke auf die Abschussliste von Annabelle. Julia behält Jörgs Erpressung für sich und leidet unter der Geheimnistuerei. Lilly lernt wie eine Besessene für ihre Prüfung. Tim fühlt sich vernachlässigt und amüsiert sich anderweitig im Cosy. Annabelle stachelt Frederiks Eifersucht soweit an, dass er Julia zur Rede stellt.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises