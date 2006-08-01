Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 180

TelenovelaStaffel 12Folge 15vom 01.08.2006
Folge 180

Folge 15: Folge 180

43 Min.Folge vom 01.08.2006Ab 6

Annabelle fühlt sich bedroht und fürchtet, dass Julia ihr und Katy gefährlich werden könnte. Obwohl die Spannungen bei Julia und Frederik anhalten, sucht sie weiterhin mit Jan nach Spuren. Diesmal mit Erfolg. Lilly hat nur noch ihre Prüfungen im Kopf. Tim zeigt sich äußerst verständnisvoll, besonders da Katy beschlossen hat, sich mit ihm ihre Langeweile zu vertreiben. Kann er da widerstehen?

