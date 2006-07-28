Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 178

TelenovelaStaffel 12Folge 13vom 28.07.2006
42 Min.Folge vom 28.07.2006Ab 6

Julia und Jan entwickeln einen Schlachtplan, um Jörg zu überführen. Lilly gerät noch mehr unter Druck und vernachlässigt Tim, der von Katys Erscheinung tief beeindruckt ist. Patrizia springt über ihren Schatten und bügelt einen von ihr verursachten Schaden aus. Zu Annabelles Missfallen, nistet sich Katy weiter in Falkental ein. Frederik macht sich auf die Suche nach Julia und erwischt sie in einem mehr als ungünstigen Moment.

