Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 190

TelenovelaStaffel 13Folge 10vom 14.08.2006
Folge 190

Folge 190Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 190

43 Min.Folge vom 14.08.2006Ab 6

Julia weiß nicht, was sie von Daniels Plänen für die Zukunft halten, und wie sie darauf reagieren soll. Birgit bekommt die Scheidungspapiere zugestellt. Ihr Sohn Kolja macht sich große Sorgen um sie. Katy versucht alles, um Daniel auf andere Gedanken zu bringen. Als Jan Silke endlich seine Liebe gestehen will, hat Andreas im Cosy bereits eine ganz andere Überraschung für sie arrangiert. Wie wird Silke darauf reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen