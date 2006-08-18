Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 194

Telenovela vom 18.08.2006
Folge 194

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 194

43 Min. Ab 6

Julia spürt instinktiv, dass es Daniel nicht gut geht. Sie macht sich Sorgen um ihn. Tim steckt seinen ganzen Eifer in die Vorbereitungen für Lillys Geburtstagsparty und versucht damit Kolja zu besänftigen. Währenddessen sieht Daniel durch Jörg seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Er konfrontiert Annabelle mit der Wahrheit und droht ihr. Als Lilly in der WG die Musik für ihre Party abholen möchte, erwartet sie eine böse Überraschung.

