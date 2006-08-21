Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 195

TelenovelaStaffel 13Folge 15vom 21.08.2006
43 Min.Folge vom 21.08.2006Ab 6

Julia und Frederik tauchen erst verspätet bei Lillys Geburtstagsfeier auf. Allerdings scheint niemand so wirklich in Feierstimmung zu sein. Während Lilly sehr verletzt und enttäuscht von Tim ist, diskutieren Daniel und Charlotte über eine neue Behandlungsmethode, mit deren Hilfe Charlotte ihre Schwester Marie endlich aus dem Koma erwecken will. Annabelle hat Charlotte ihre volle Unterstützung bereits zugesagt, doch dann macht Katy ein kaltherziges Angebot.

