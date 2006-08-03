Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 182
43 Min.Folge vom 03.08.2006Ab 6
Julia verdächtigt Frederik, den wichtigen Hinweis vernichtet zu haben. Ihr Vorwurf trifft Frederik sehr hart - ist das nun das endgültige Ende ihrer Beziehung? Tim kann sein schlechtes Gewissen gegenüber Lilly kaum noch verbergen und macht sich verdächtig. Tobias setzt erneut seinen Job aufs Spiel. Doch diesmal mit verheerenden Konsequenzen. Plötzlich taucht ein Überwachungsvideo aus der Tatnacht auf - es zeigt eindeutig Daniel.
