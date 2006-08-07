Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 185
43 Min.Folge vom 07.08.2006Ab 6
Nachdem Daniel in die Villa zurückgekehrt ist, übernachtet Julia unter einem Vorwand bei Tobias. Hat sie Angst vor einem Wiedersehen? Daniel verhält sich seiner Mutter gegenüber zurückhaltend. Annabelle ist verunsichert, und Katy genießt diesen kleinen Triumph. Lilly und Kolja erwarten aufgeregt die Noten für ihre Gesellenstücke. Julia macht einen Spaziergang am See und trifft dort auf Daniel. Kommt es endlich zu dem bereits lange erwarteten Moment?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises