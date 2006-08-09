Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 187

TelenovelaStaffel 13Folge 7vom 09.08.2006
Folge 187

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 187

43 Min.Folge vom 09.08.2006Ab 6

Annabelle bittet Daniel um Verzeihung. Katy wittert eine Chance, Silke auszuschalten. Daniel entschuldigt sich bei Julia für sein mangelndes Vertrauen in der Vergangenheit. Julia muss sich über ihre Gefühle klar werden. Große Mengen an Blattgold verschwinden aus dem Tresor, und Silke steht als Schuldige da. Wird Frederik ihr glauben?

