Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 226
43 Min.Folge vom 12.10.2006Ab 6
Frederik ist von seinem Angebot an Viktoria selbst überrascht. Nina macht sich Sorgen, weil sie Paula, aus Angst entdeckt zu werden, nicht mehr aus dem Haus lassen kann. Weil Tim die Miete nicht mehr bezahlt, will Kolja sich einen neuen Mitbewohner suchen. Endlich hat Viktoria ihr Ziel erreicht, darüber ist Patrizia besonders wütend. Paula spielt unerlaubt am See. Als sie ihren Ball aus dem Wasser holen will, gerät sie in Lebensgefahr.
