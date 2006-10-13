Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 227
42 Min.Folge vom 13.10.2006Ab 6
Überraschend kehrt Tobias aus Südafrika zurück, doch wo ist Julia? Nina macht Tim für den Zwischenfall am See verantwortlich und stellt ihn wütend zur Rede. Doch Tim ist unschuldig. Viktoria beginnt sich in der Manufaktur als Chefin aufzuspielen. Als Silke und Andreas die Neuigkeiten aus Afrika erfahren, reagieren sie betroffen. In der Ferienwohnung kommt es zwischen Birgit und Tobias zu einem ersten Kuss, der jäh unterbrochen wird. Denn plötzlich steht Christa in der Tür.
