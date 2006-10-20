Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 232
43 Min.Folge vom 20.10.2006Ab 6
Frederik verlangt von Julia, dass sie sich künftig aus seinem Leben raushalten soll. Die Zukunftspläne von Niko und Patrizia nehmen mehr und mehr Gestalt an. Während Viktoria von Richard dazu verdonnert wird, sich um die Manufaktur zu kümmern, wird Ben Petersen herzlich von der Familie Becker aufgenommen und genießt die Zeit in Falkental sichtlich. Als der Makler durch Frederik von der bevorstehenden Hochzeit in der bereits verkauften Villa erfährt, bereitet er den Plänen kurzerhand ein Ende.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises