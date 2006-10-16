Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 228
42 Min.Folge vom 16.10.2006Ab 6
Julia kehrt endlich nach Falkental zurück und steht völlig unerwartet ihrer Mutter gegenüber. Nina will wieder mehr Zeit für die kleine Paula haben und bemüht sich um einen Fotoauftrag, der für sie nicht ohne Risiko ist. Während Christa versucht, sich mit Tobias und Julia auszusöhnen, reagiert Birgit eifersüchtig. Der einzige, der keine Wiedersehensfreude empfinden kann, ist Frederik. Und Viktoria nutzt die Situation erneut für einen genüsslichen Triumph.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises