TelenovelaStaffel 16Folge 9vom 24.10.2006
42 Min.Folge vom 24.10.2006Ab 6

Nachdem Frederik eine Kooperation mit Daniels Hilfsprojekt in Südafrika abgelehnt hat, nutzt Viktoria die erneute Chance, ihm eins auszuwischen. Tim braucht dringend einen Job, um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Als er das Angebot bekommt, im Lanzino zu kellnern, springt Charlotte über ihren Schatten und unterstützt ihn mit ihren Kenntnissen. Richard hat Neuigkeiten für Viktoria, die ihr gar nicht gefallen: Er hat beschlossen, in Falkental zu bleiben, und es gibt eine neue Frau in seinem Leben.

