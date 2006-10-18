Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 16Folge 5vom 18.10.2006
42 Min.Folge vom 18.10.2006Ab 6

Tobias kann nicht glauben, dass Niko das Testergebnis monatelang vor ihnen allen verheimlicht hat. Silke hat trotz ihrer Schwangerschaft wieder einen Job angenommen und bittet Jan, Andreas nichts davon zu erzählen. Gerade als Nina die Falkentaler Landschaft fotografieren will, rollt ihr ein äußert hässliches Motiv vor die Linse. Der Fahrer des Schrottwagens ist allerdings alles andere als hässlich. Während Frederik Viktoria zu einem romantischen Rendezvous in der Villa erwartet, hat diese sich bereits ein anderes Opfer gesucht.

