K 11 - Kommissare im Einsatz

Nackte Tatsachen

SAT.1Staffel 10Folge 24vom 25.05.2025
Folge 24: Nackte Tatsachen

23 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Mord in der Kunstszene: Aktmodell Vera wird nach einem Zeichenkurs brutal niedergeschlagen. Kurz vor ihrem grausamen Tod hatte die junge Frau Sex mit einem Unbekannten. Einer der letzten Kursteilnehmer gerät unter Tatverdacht. Seine Zeichnungen von der Toten zeigen seine ungewöhnlichen Neigungen ...

SAT.1
