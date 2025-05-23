Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lügen haben schöne Beine

SAT.1Staffel 10Folge 15vom 23.05.2025
23 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Im letzten Moment kann ein Mann einem heranrasenden Wagen ausweichen. Eine Zeugin ist sich sicher: Jemand wollte ihn umbringen. Nur wenige Stunden später ist er tatsächlich tot. Überrollt von einem Auto. Drei Frauen geraten ins Visier der Kommissare. Alle drei haben den Mann gehasst, alle drei gestehen den Mord. Welche der Frauen lügt und warum?

SAT.1
