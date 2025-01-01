Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ewiger Schlaf

SAT.1Staffel 10Folge 13
Ewiger Schlaf

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Ewiger Schlaf

23 Min.Ab 12

Die 39-jährige Nathalie wird tot in einem noblen Apartmenthaus gefunden. Erste Ermittlungen ergeben: Das Opfer hat sich kürzlich von seinem Ehemann getrennt und hatte einen neuen Liebhaber. Den gilt es jetzt ausfindig zu machen. Dabei stoßen die Kommissare Grass und Ritter auf manch interessantes Detail ...

