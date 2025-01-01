K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Ewiger Schlaf
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Nathalie wird tot in einem noblen Apartmenthaus gefunden. Erste Ermittlungen ergeben: Das Opfer hat sich kürzlich von seinem Ehemann getrennt und hatte einen neuen Liebhaber. Den gilt es jetzt ausfindig zu machen. Dabei stoßen die Kommissare Grass und Ritter auf manch interessantes Detail ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
