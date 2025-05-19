Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der perfekte Mord

SAT.1Staffel 10Folge 2vom 19.05.2025
Der perfekte Mord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Der perfekte Mord

22 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Die 36-jährige Rechtsanwältin Katrin M. erscheint panisch bei den Kommissaren. Sie hat unter Alkoholeinfluss einem Mandanten Geld geboten, um ihren Mann umzubringen. Wieder nüchtern unternimmt sie alles, um den geplanten Mord rückgängig zu machen. Doch der potenzielle Auftragskiller hat sich schon auf den Weg gemacht ...

