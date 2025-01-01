K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Ein ehrenwertes Haus
22 Min.Ab 12
Ein gehbehinderter Frührentner wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der Eigenbrötler hatte eine pikante Leidenschaft: Regelmäßig beobachtete er mit einem Fernrohr das bunte Treiben im Nachbarhaus. Die Kommissare nehmen den Fall auf und ermitteln in einem Haus voller Rätsel und dunkler Geheimnisse ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1