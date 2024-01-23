K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Entmietung brutal
22 Min.Folge vom 23.01.2024Ab 12
Der 47-jährige Sozialarbeiter Karl B. wird tot vor seiner Wohnung gefunden. Die Kommissare vom K11 erfahren schnell von einem tobenden Streit im Haus. Der Vermieter führt seit Monaten Krieg gegen die Bewohner. Er will das Haus verkaufen - die Mieter wollen jedoch nicht ausziehen. Der Tote war der größte Gegner der Hausräumung. Musste er das mit seinem Leben bezahlen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1