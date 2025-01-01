Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sicher bist du nirgendwo

SAT.1Staffel 10Folge 9
Folge 9: Sicher bist du nirgendwo

23 Min.Ab 12

Vergewaltigt in der eigenen Wohnung! Das junge Opfer ist kaum ansprechbar. Die erste Vermutung der Kommissare: Der Täter kommt aus dem näheren Umfeld der Frau. Die Ermittlungen führen zu ihrem Arbeitsplatz, einem Radiosender in der Innenstadt. Nur knapp kann eine weitere Redakteurin einer Vergewaltigung entgehen. Die Kommissare Naseband und Ritter begeben sich auf Spurensuche ...

