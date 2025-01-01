Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hausbesuch

SAT.1Staffel 10Folge 6
Hausbesuch

HausbesuchJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 6: Hausbesuch

23 Min.Ab 12

Die hochschwangere Carina (32) wird in ihrem Haus von einem Einbrecher überwältigt und schwer verletzt. Die Kommissare vom K11 nehmen die Fahndung auf, durchsuchen das Haus nach Täterspuren und durchleuchten das Umfeld des Opfers. Doch als die Frau sich plötzlich in Widersprüche verstrickt, begreifen die Kommissare langsam das ganze Ausmaß des Verbrechens ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen