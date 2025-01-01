K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Hausbesuch
23 Min.Ab 12
Die hochschwangere Carina (32) wird in ihrem Haus von einem Einbrecher überwältigt und schwer verletzt. Die Kommissare vom K11 nehmen die Fahndung auf, durchsuchen das Haus nach Täterspuren und durchleuchten das Umfeld des Opfers. Doch als die Frau sich plötzlich in Widersprüche verstrickt, begreifen die Kommissare langsam das ganze Ausmaß des Verbrechens ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1