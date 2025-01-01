Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Tauchschule

SAT.1Staffel 10Folge 7
Mord in der Tauchschule

Mord in der TauchschuleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 7: Mord in der Tauchschule

22 Min.Ab 12

Statt einen Tauchgang zu genießen, müssen die Kommissare Rietz und Ritter einen handfesten Streit schlichten. Der Tauchlehrer Lars L. ist seiner Ex-Freundin gegenüber schon öfter gewalttätig geworden. Nur einen Tag später ist die Frau tot. Haben die Kommissare einen Fehler gemacht, als sie den streitsüchtigen Mann mit einer Verwarnung nach Hause geschickt haben?

