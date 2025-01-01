K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Die Prophezeiung
22 Min.Ab 12
Die Leiche von Jana W. wird an einem Flussufer gefunden. Am Abend zuvor besuchte die 27-Jährige eine Wahrsagerin. "Madame Troussier" hat nicht nur den Tod der jungen Frau vorausgesagt, sondern sie auch vor ihren wechselnden Sex-Affären gewarnt. Was ist wirklich dran an der Aussage der Hellseherin?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
