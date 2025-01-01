Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord ohne Opfer

SAT.1Staffel 7Folge 100
Folge 100: Mord ohne Opfer

23 Min.Ab 12

In das Büro eines Schrottplatzes wird eingebrochen, eine große Menge Bargeld verschwindet. Die Kommissare tappen im Dunkeln, denn es gibt keine Täterspuren. Kurz darauf meldet eine Frau ihren Sohn vermisst. Sein Handy wird in einem Wald geortet. Die Kommissare finden ihn schließlich erhängt in einer Baumkrone. Alle Indizien sprechen gegen einen Selbstmord. Auf seinem Handy befinden sich brisante Fotos: Ein Junge liegt offenbar tot auf offener Straße.

