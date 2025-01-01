Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Flucht in den Tod

SAT.1Staffel 7Folge 19
Flucht in den Tod

Flucht in den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Flucht in den Tod

22 Min.Ab 12

Beim Überfall auf einem Geldtransporter entkommt der Täter mit 450.000 Euro. Drei Wochen später gerät er in eine Routinekontrolle der Polizei - er schießt auf einen Beamten und flüchtet erneut. Als die Kommissare sein Haus durchsuchen wollen, erleben sie eine Überraschung: Drei Männer haben sich dort eingenistet. Sie behaupten, der Hausbesitzer sei verreist und sie passen auf das Anwesen auf. Alexandra Rietz gibt sich als Freundin des Flüchtigen aus und zieht mit in das Haus...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen