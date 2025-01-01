K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Tödlicher Strip
23 Min.Ab 12
Kurz nach einem heißen Auftritt bei einem Junggesellinnenabschied wird ein Stripper erschlagen. Der Tote war Ballettschüler an einer Akademie und finanzierte sich mit Striptease sein Studium. Sein Ex-Freund gerät unter Verdacht: Der Tote hatte ihn wegen eines anderen sitzen lassen. Doch eine weitere Spur führt zur Braut des Junggesellinnenabschieds ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1