SAT.1Staffel 7Folge 14vom 30.11.2025
23 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Ein alternder Rockstar wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Am Tatort finden die Kommissare Kokain und Reste einer wilden Sexorgie. Was zunächst nach einem Herzinfarkt aussieht, entpuppt sich als eiskalter Mord. Das Kokain enthielt einer tödlichen Menge Strychnin. Unter Verdacht gerät der Drummer des Musikers. Er wurde vor Kurzem aus der Band geworfen. Wollte er sich für die Demütigung rächen?

