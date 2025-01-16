Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das geklaute Alibi

SAT.1Staffel 7Folge 18vom 16.01.2025
23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Ein junges Pärchen begeht mehrere Raubüberfälle. Als die Kommissare die beiden stellen wollen, können sie fliehen, die Beute aus den Raubüberfällen müssen sie zurücklassen. Darunter findet sich auch der Ausweis einer ermordeten Frau - das Gaunerpärchen kennt den Mörder und erpresst ihn ...

