Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die drei Gebote

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 13.01.2025
Die drei Gebote

Die drei GeboteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Die drei Gebote

23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Tod eines Sektenmitglieds - ein junges Mädchen wurde in einer Badewanne ertränkt. Trotz der strengen Ablehnung der Gemeinschaft von Drogen und Sex war die Tote schwanger. Kommissar Ritter ermittelt undercover in der Sekte: Ihr Anführer und seine Assistentin geraten schnell unter Verdacht. Zwingen sie die Mädchen aus der Wohngruppe zu perfiden Sexspielen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen