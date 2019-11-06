K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Blutschwestern
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Todesschreie aus einer Villa. Als die Kommissare das Haus durchsuchen, finden sie ein Schlafzimmer voll Blut. In der Villa leben zwei Schwestern, von den beiden fehlt jedoch jede Spur. Angeblich sind die Frauen in Urlaub gefahren, aber niemand weiß, wohin ... Rechte: Sat.1
