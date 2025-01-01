Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tristan und Isolde

SAT.1Staffel 7Folge 105
Tristan und Isolde

Tristan und IsoldeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 105: Tristan und Isolde

21 Min.Ab 12

Eine junge Frau taucht völlig verstört und halbnackt im Stadtpark auf. Sie wurde vor fünf Jahren entführt. Ihr Peiniger muss sie in der Zeit mehrfach sexuell missbraucht haben. Doch das schwer traumatisierte Mädchen kann sich an nichts mehr erinnern. Können die Kommissare den perversen Entführer fassen und ein fünf Jahre zurückliegendes Verbrechen aufklären?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen