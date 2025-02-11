Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zerstörtes Leben

SAT.1Staffel 7Folge 107vom 11.02.2025
Zerstörtes Leben

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Zerstörtes Leben

22 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12

Ein Mann entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Gerade aus der Haft entlassen, vermutet er eine Racheaktion. Bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall wurde ein Mädchen schwer verletzt. Und tatsächlich: Der Freund des Unfallopfers hat aus Rache auf den Mann geschossen. Noch während der Vernehmung des Jungen wird der Ex-Häftling tot aufgefunden. Anscheinend hatte noch jemand mit ihm eine Rechnung offen ...

