K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Zerstörtes Leben
22 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Ein Mann entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Gerade aus der Haft entlassen, vermutet er eine Racheaktion. Bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall wurde ein Mädchen schwer verletzt. Und tatsächlich: Der Freund des Unfallopfers hat aus Rache auf den Mann geschossen. Noch während der Vernehmung des Jungen wird der Ex-Häftling tot aufgefunden. Anscheinend hatte noch jemand mit ihm eine Rechnung offen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1