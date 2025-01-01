K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 108: Der fanatische Fan
23 Min.Ab 12
Ein Profiboxer erhält anonyme Drohbriefe. Der Unbekannte folgt ihm auf Schritt und Tritt, kennt jedes Detail seines Lebens. Als auch noch das Kaninchen seines Sohnes getötet wird, schaltet er die Polizei ein. Kurz darauf wird sein Spind in der Boxhalle aufgebrochen. Es erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem Unbekannten um jemanden aus der Boxschule handelt. Sein größter Konkurrent gerät unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1