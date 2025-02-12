K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Den Tod vor Augen
22 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Ein herzkranker Restaurator verschwindet. Blutspuren im Haus lassen auf ein Gewaltverbrechen schließen. Seine Ehefrau gerät unter Verdacht: Sie hat eine heimliche Affäre. Wollte sie ihren Mann loswerden und ein neues Leben beginnen? Im Safe des Restaurators findet Alexandra Rietz einen gefälschten Pass und Bankunterlagen eines prall gefüllten Kontos in Liechtenstein. Bevor sie ihre Kollegen informieren kann, wird sie niedergeschlagen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
