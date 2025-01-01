K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Jäger und Gejagte (1)
22 Min.Ab 12
Drei Schwerverbrechern gelingt bei einem Gefangenentransport die Flucht. Vor Ort bietet sich den Kommissaren ein Bild des Grauens: Zwei JVA-Beamte sind schwerverletzt, einer ist tot. Die Kommissare erfahren, dass ein Häftling plötzlich eine Waffe in der Hand hatte. Eine Großfahndung beginnt. Einer der Häftlinge ist verantwortlich für einen Banküberfall vor fünf Jahren ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1