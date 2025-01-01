K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Jäger und Gejagte (2)
22 Min.Ab 12
Drei Schwerverbrecher können während eines Gefangenentransportes fliehen. Ihr Fluchthelfer: ein JVA-Beamter! Er hat die Männer befreit und seine beiden Kollegen niedergeschossen. Die Häftlinge haben ihm dafür Geld aus einem damaligen Banküberfall versprochen. Den Kommissaren Rietz und Ritter gelingt es, die Flüchtigen auf dem Weg zu der versteckten Beute aufzuspüren ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1